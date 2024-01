Antisemitismus im Kulturbetrieb: Zoff um eine Klausel

Berlins Kultursenator Joe Chialo verteidigt seine verpflichtende Erklärung gegen Antisemitismus und sieht sie als Beginn eines Dialogs. Die Antidiskriminierungsklausel könnte zukünftig Grundlage für sämtliche Zuwendungen des Senats werden.





