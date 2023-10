Antisemitismus an Schulen: Fränkische Uni bietet bundesweit einzigartigen Studiengang an

- Seit dem Wintersemester 2022/23 bietet die Universität in Würzburg einen Zusatzstudiengang für den Umgang mit Antisemitismus an Schulen an – ein Zertifikat, was seit der Eskalation in Gaza Anfang Oktober an Bedeutung zunimmt.

Angeboten wird der extra Studiengang an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg seit rund einem Jahr vom Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik, gemeinsam mit dem Zentrum für Antisemitismuskritische Bildung.

Ziel des Zusatzstudienganges Zertifikat der Antisemitismuskritischen Bildung für Unterricht und Schule (ZABUS) ist es, angehende Lehrkräfte für den Umgang mit Antisemitismus zu schulen. headtopics.com

Der Zusatzstudiengang ist auf drei Semester mit jeweils einem Modul ausgelegt: Im Grundlagenmodul werden Grundlagen, Erscheinungsformen und Ausdrucksweisen des Antisemitismus behandelt. Was ist Antisemitismus? Wie äußert er sich? Was führt zu antisemitischem Gedankengut?

Die Studierenden setzen sich dafür sowohl mit psychosozialen Motiven als auch mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen Hintergründen auseinander, die zu feindlichen Gedanken oder Verhalten gegenüber Juden führen können. Auch Inhalte des jüdischen Lebens werden vorgestellt. Anschließend geht es in zwei Folgekursen um die richtige Auseinandersetzung mit Antisemitismus an Schulen und Präventionsmöglichkeiten. headtopics.com

