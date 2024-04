Antisemitische Vorfälle in NRW nehmen nach Gaza-Krieg zu

Der Terror-Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober und der anschließende Gaza-Krieg hat in Nordrhein-Westfalen Judenfeindlichkeit genährt. Bis zum 4. Dezember sind seitdem schon 320 antisemitische Vorfälle in NRW dokumentiert worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine SPD-Anfrage hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt.

„Rassistische Ressentiments und Taten nehmen immer weiter zu“, sagte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat. „Das geht uns alle an und das macht mir große Sorgen.“ Die Zahlen seien erschreckend, zumal „die Dunkelziffer noch wesentlich höher sein dürfte“. Jetzt gehe es darum, ein umfassendes Lagebild zu erhalten, aus dem die Landesregierung schnellstmöglich Schlüsse für die Interventions- und Präventionsarbeit ziehen müss

