Antisemitische Postings der internationalen Fridays for Future-Bewegung sorgen für Empörung

Die internationale Abteilung der Fridays for Future-Bewegung sorgt mit antisemitischen Postings für Empörung. Die Rede ist von einem"Genozid" in Gaza. Die deutsche FFF-Sektion zeigt sich bestürzt.In einem Instagram-Post hatte die internationale Organisation von Fridays for Future (FFF) behauptet, die weltweiten Medien seien"von imperialistischen Regierungen finanziert, die hinter Israel stehen". Die Gruppierung sprach von einer"Gehirnwäsche" und bezeichnete Israel als"Apartheids-System".

Die von der radikalislamischen Hamas ermordeten Israelis wurden in dem Post mit keinem Wort erwähnt. Die Nachricht sorgte für viel Empörung - und auch Enttäuschung bei Sympathisanten der Klimaschutzbewegung. Schnell stellte die deutsche Sektion auf Instagram und auf"X", vormals Twitter, klar:"Nein, der internationale Account spricht - wie zuvor betont - nicht für uns. Nein, der Post ist nicht mit uns abgestimmt. Nein, wir stimmen nicht mit den Inhalten überein." Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren. Schon am





