Wegen des Gaza-Konflikts kommt es in Russlands muslimisch geprägtem Nordkaukasus verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan drang eine Menschenmenge am Abend in den Flughafen ein, weil dort eine Maschine aus Tel Aviv gelandet war, in der angeblich Flüchtlinge aus Israel saßen. Zahlreiche Menschen liefen auch auf das Flugfeld.

Der israelische Botschafter in Russland, Alex Ben Zvi, arbeite mit den russischen Behörden zusammen, „um das Wohlergehen von Juden und Israelis vor Ort zu gewährleisten“. Am Samstag umringte auch eine Menge aufgebrachter Menschen ein Hotel in der Stadt Chassawjurt in Dagestan, weil es das Gerücht gab, dort seien Flüchtlinge aus Israel untergebracht. Die staatliche Agentur Ria bestätigte diesen Vorfall.

Antijüdische Übergriffe im muslimisch geprägten NordkaukasusIn der Teilrepublik Dagestan drangen Menschen in den Flughafen ein, weil angeblich Flüchtlinge aus Israel angekommen waren. Ein Hotel in Chassawjurt wurde von einer aufgebrachten Menge umringt. Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv landen im Nordkaukasus. In Naltschik wurden Reifen neben einem jüdischen Kulturzentrum angezündet. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Übergriffe im Nordkaukasus aufgrund des Gaza-KonfliktsIm Nordkaukasus, der von Muslimen geprägt ist, kommt es aufgrund des Gaza-Konflikts vermehrt zu antijüdischen Übergriffen. In verschiedenen Städten wurden Flughäfen und ein Hotel angegriffen, da Gerüchte über Flüchtlinge aus Israel kursierten. Die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv landen ausgerechnet im Nordkaukasus, was die Lage weiter verschärft. Die russischen Muslime stehen in dem Konflikt auf Seiten der Palästinenser. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Übergriffe im Nordkaukasus aufgrund des Gaza-KonfliktsIm russischen Nordkaukasus kommt es aufgrund des Gaza-Konflikts verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In Machatschkala und Chassawjurt drangen Menschenmengen in Flughäfen und ein Hotel ein, weil sie glaubten, dass dort Flüchtlinge aus Israel untergebracht seien. Die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv landen ausgerechnet im Nordkaukasus, was die Lage weiter verschärft. Zudem wurden in Naltschik Reifen neben einem jüdischen Kulturzentrum angezündet. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Übergriffe im Nordkaukasus aufgrund des Gaza-KonfliktsIm russischen Nordkaukasus kommt es aufgrund des Gaza-Konflikts verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. In Machatschkala und Chassawjurt drangen Menschenmengen in Flughäfen und ein Hotel ein, weil sie glaubten, dass dort Flüchtlinge aus Israel untergebracht seien. Die Evakuierungsflüge für russische Staatsbürger aus Tel Aviv landen ausgerechnet im Nordkaukasus, was die Lage weiter verschärft. Zudem wurden in Naltschik Reifen neben einem jüdischen Kulturzentrum angezündet. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Übergriffe in Russlands NordkaukasusRussland ist offiziell ein Land vieler Völker und Religionen. Doch die russischen Muslime halten zu den Palästinensern. In einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Weiterlesen ⮕

Antijüdische Übergriffe in Russlands NordkaukasusRussland ist offiziell ein Land vieler Völker und Religionen. Doch die russischen Muslime halten zu den Palästinensern. In einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Weiterlesen ⮕