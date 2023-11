Antibiotikaresistenz bei Kindern: Neue Studie zeigt geringe Wirksamkeit

Mittelohrentzündung, Sepsis, Meningitis – sind diese Krankheiten bakteriell bedingt, werden Kinder oft mit Antibiotika behandelt. Aber weniger als 50 Prozent der Antibiotika sind überhaupt noch wirksam, so das Ergebnis einer australischen Studie, die von der Universität Sydney geleitet wurde. Am Europäischen Tag des Antibiotika-Bewusstseins (18. November) wird erneut über die zunehmende Resistenz der Bakterien auf Antibiotika diskutiert. Neue und wirksame Mittel fehlen.

Das kann gerade für Säuglinge und Kinder gefährlich werden, da ihre Immunabwehr noch unreif ist. Ihr Immunsystem kann sich noch nicht ausreichend gegen die eindringenden Bakterien wehren. Bei der Gabe von Antibiotika ist nicht nur die genaue Wahl eines Antibiotikums wichtig, sondern auch dessen Dosierung. Das kann bei Antibiotikasäften oft schwierig sein, die Säuglingen und Kleinkindern häufiger verordnet werden als Antibiotika in Tablettenform. Denn natürlich ist es einfacher, einem kleinen Kind einen Löffel Saft zu verabreichen als es dazu zu bewegen, eine Tablette zu schlucke





