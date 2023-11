António Félix da Costa feiert Premiere im GT-Rennwagen

António Félix da Costa feiert vom 22. bis 24. Juli im von Schubert Motorsport eingesetzten Fahrzeug seine Premiere im GT-Rennwagen. Er bestreitet 2016 seine dritte Saison im BMW M4 DTM und war zudem in der FIA Formula E Championship im Einsatz. Zu Jahresbeginn absolvierte er einen Gaststart in der Brazilian Stock Car Championship. Nun kämpft er zum ersten Mal in seiner Karriere im BMW M6 GT3 um ein gutes Ergebnis.

Bereits beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters in Oschersleben hatte ein DTM-Fahrer das BMW M6 GT3 Juniorfahrzeug verstärkt. Martin Tomczyk belegte an der Seite von Krohn die Plätze fünf und acht. Die Rennen in Spielberg beginnen am Samstag um 13.15 Uhr und am Sonntag um 12.15 Uhr (beide Rennen live auf Sport1)

