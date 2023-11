Anstieg der Beratungsanfragen von Selbstständigen in Berlin

Die Schuldnerberatung der Stadtmission Berlin hat in den letzten Wochen einen enormen Anstieg an Beratungsanfragen festgestellt. Selbstständige müssen große Anteile ihrer Coronahilfen zurückzahlen. Manche führt das in die Insolvenz.

Schuldnerberatung der Stadtmission regisitrierte 40 Prozent mehr Beratungsanfragen Selbstständige können häufig ihre Anteilte der Coronahilfen der Investitionsbank nicht zurückzahlen, ihnen droht Insolvenz In Berlin benötigen immer mehr Selbständige und Kleinstunternehmer Hilfe wegen drohender Insolvenz. Die Schuldnerberatung der Stadtmission Berlin registriert einen drastischen Anstieg beim Beratungsbedarf, sagte Projektleiter Frank Wiedenhaupt dem rbb. In diesem Jahr habe die deutschlandweit einzige auf Kleinstunternehmer spezialisierte Schuldnerberatung bereits 40 Prozent mehr Anfragen erhalten und 50 Prozent mehr Beratungstermine angeboten. Die Wartezeit bei Terminen betrage inzwischen rund fünf Wochen. Bis Oktober habe man 100 Insolvenzen bis zum Gericht begleitet, so Wiedenhaupt, mehr als im gesamten letzten Jahr. "Es ist gerade die Hölle los

:

FN_NACHRİCHTEN: 'Zu früh für Zinssenkungen': Inflation im Euroraum: EZB-Vize Guindos erwartet vorübergehenden Anstieg© Foto: Eduardo Parra/EUROPA PRESS/dpaDer Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, rechnet kurzfristig mit einer weiter steigenden Inflation in der Eurozone.Trotz des derzeit gedämpften

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Bequem zum Erfolg: So startet man ein Online-Unternehmen mit CopeCartBerlin (ots) - Während die Digitalisierung für Selbstständige grundsätzlich immense Chancen zur Optimierung und Skalierung birgt, sind gerade angehende Unternehmer in der technischen Umsetzung äußerst

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Faktencheck23-Gipfel in Berlin: Höhepunkt des dpa-Schulungsprogramms gegen Desinformation - dpa und Google planen Fortsetzung 2024Berlin (ots) - Desinformation, Falschbehauptungen, Deepfakes: Die Liste der Herausforderungen für Faktencheckerinnen und Faktenchecker ist lang. Nur wer die eigenen Techniken und Fertigkeiten permanent

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN:

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Siemens Energy beginnt Elektrolyseur-Herstellung in BerlinAm Berliner Standort setzt der Energietechnikkonzern Siemens Energy fortan auch auf Wasserstoff.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

SKY SPORT NEWS HD: Union Berlin ist am Tiefpunkt - ein KommentarUnion Berlin ist am Tiefpunkt. Am Sonntag setzte es die neunte Niederlage am Stück in der Bundesliga. Ein Kommentar von Sky Reporterin Lisa de Ruiter.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »