Anstieg antisemitischer und islamfeindlicher Straftaten in Deutschland

Der brutale Hamas -Überfall in Israel und die Tausenden getöteten Zivilisten im Gazastreifen wirken auch in Deutschland nach. Das zeigen Daten aus der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität.Ein Teilnehmer der Kundgebung «Allianz gegen Antisemitismus ruft zur Solidarität mit Israel auf». Die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten ist in den vergangenen Monaten enorm angestiegen.

Hintergrund für beide Entwicklungen dürften der terroristische Angriff der Hamas in Israel am 7. Oktober und der kurz darauf begonnene Krieg im palästinensischen Gazastreifen sein. Die Polizei registrierte in Deutschland demnach im Jahr 2023 bundesweit 5154 Taten, bei denen ein antisemitisches Motiv vermutet wird - deutlich mehr als im Jahr zuvor. 2022 war die Zahl der erfassten antisemitischen Delikte um knapp 13 Prozent auf 2641 Straftaten gesunken.

Die Bundesregierung wies in ihrer Antwort darauf hin, dass die Polizeistatistik zur politisch motivierten Kriminalität für 2023 und das laufende Jahr noch vorläufigen Charakter haben, weil sich durch Nachmeldungen beziehungsweise neue Erkenntnisse noch Änderungen ergeben können. Blickt man auf die Zahl der Menschen, die bei antisemitisch oder islamfeindlich motivierten Straftaten verletzt wurden, zeigt sich, dass zwar deutlich mehr antisemitische als islamfeindliche Taten registriert wurden. Die Zahl der Verletzten war im vergangenen Jahr jedoch in beiden Fallkonstellationen ähnlich.So wurden 2023 laut Statistik 56 Menschen bei antisemitischen Taten verletzt. Im ersten Quartal dieses Jahres gab es sieben Verletzte.

„Die Bekämpfung des Antisemitismus erfordert ganz konkrete Maßnahmen und nicht die ständige Wiederholung hohler Phrasen ohne jede gesetzgeberische Konsequenz“, sagte Innenpolitiker de Vries. „Unser Ziel ist ein parteiübergreifender Maßnahmenkatalog mit den Ampel-Fraktionen.“ Die Union hatte in der vergangenen Woche mehrere Anträge gestellt, die aus ihrer Sicht der Bekämpfung von Antisemitismus dienen.

Antisemitismus Islamfeindlichkeit Deutschland Hamas Israel Gazastreifen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

News des Tages: Deutlicher Anstieg bei Straftaten in DeutschlandDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick:

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Deutlicher Anstieg der Straftaten in DeutschlandIm vergangenen Jahr registrierte die Polizei einem Bericht zufolge deutlich mehr Straftaten. Dabei erreichte 'gefährliche und schwere Körperverletzung' einen neuen Höchststand. Die Zahl der Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf 5,94 Millionen gestiegen. Die Gewaltkriminalität erreichte demnach mit rund 215.000 Fällen den Höchststand seit 15 Jahren.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Fast sechs Millionen Straftaten in Deutschland pro Jahr: Anstieg um 5,5 ProzentDie Polizeilichen Kriminalstatistik wird von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag vorgestellt. Die ersten Zahlen sickern schon durch. Sie zeigen: Berlin liegt vorne.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Anstieg der Kriminalität in Deutschland: Zahl der registrierten Straftaten steigt auf fast sechs MillionenDie Zahl registrierter Straftaten in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen. Dies geht aus der Kriminalstatistik hervor, die kommende Woche offiziell vorgestellt wird. Die Aufklärungsquote liegt bei 58,4 Prozent. Besonders besorgniserregend ist der Anstieg der Gewaltkriminalität.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Anstieg der registrierten Straftaten in Deutschland im Jahr 2023Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vor. Die Zahl registrierter Straftaten ist im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge bundesweit um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Starker Anstieg rechter Straftaten in Bayern: So ist die Lage in Ihrem LandkreisDie Zahl der rechten Straftaten in Bayern ist 2023 um mehr als 20 Prozent gestiegen. Hier sehen Sie, wie viele Delikte von Rechten und Reichsbürgern in Ihrem Landkreis begangen wurden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »