Annette Hess spricht über die Serie „Deutsches Haus“ und den Holocaust

Stefan liebt Film. Er vermisst die wöchentlichen Besuche in der Videothek, denn das ziellose Umherirren in den Gängen hat ihm Seherfahrungen wie "Donnie Darko" oder "Fear and Loathing in Las Vegas" beschert. Annette Hess hat nicht nur den Roman „Deutsches Haus“ geschrieben, sondern war auch maßgeblich an dessen Disney+-Adaption beteiligt. FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler konnte mit der Autorin und Showrunnerin im Interview über die Serie sprechen.

, die auch als Autorin und Showrunnerin an der Streaming-Adaption beteiligt ist und erzählt die Geschichte der Frankfurter Auschwitzprozesse. In diesen wurden die menschenverachtenden Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz verhandelt, wobei sich insbesondere der erste Prozess (1963 bis 1965) als besonders langwieriges Unterfangen und zähes Ringen um die Wahrheit erwies.FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler hatte die Gelegenheit, mit Annette Hess über die Produktion von „Deutsches Haus“, Dackel am Set, Unschuld im Schatten von Auschwitz und den wieder erstarkenden gesellschaftlichen Antisemitismus zu sprechen.“ vom Holocaust erfahre

:

DWDL: Frau Hess über die Schwierigkeiten der Romanadaption'Die Ehrfurcht vor einem Roman ist größer als vor einer Serie ': Eigentlich wollte Annette Hess nicht, dass ihr Bestseller ' Deutsches Haus ' verfilmt wird. Gaumont-Chefin Sabine de Mardt überredete sie doch. Ein Gespräch mit über das DisneyPlus-Projekt

MEİNMMO: Eine knallharte Detektiv-Serie auf Netflix ist voller Korruption, trockenem Humor und ColaIn „Belascoarán, Privatdetektiv“ auf Netflix ermittelt ein junger Mann im Mexiko der 70er-Jahre zwischen Korruption und Keli Cola.

ZDFNEO: Doppelhaushälfte: Eine Comedy-Serie über zwei Familien im GrünenEine Berliner Familie zieht in eine Doppelhaushälfte im Grünen. Die Bewohner der anderen Hälfte sind skeptisch, ob die Neuen sich ordentlich integrieren können. Tracy ist Deutsche mit vietnamesischen Wurzeln und ist unter beengten Umständen in einer Platte am Stadtrand von Potsdam aufgewachsen. Andi sieht sich selbst als klassischen Wendeverlierer und Pechvogel. Die Comedy- Serie 'Doppelhaushälfte' erzählt von den Herausforderungen und Konflikten, die die beiden Familien miteinander erleben.

KINODE: Erster Trailer zum neuen „The Witcher“-Anime: Fantasyfilm vereint zwei Stars der Netflix-SerieFantasy-Fans aufgepasst: Bevor „The Witcher“ mit der vierten Staffel weitergeht, ergänzt ein neuer Film das Angebot von Netflix. Für das..

TV-SerienDie fiktive Grafschaft Midsomer in England ist Schauplatz der bizarrsten Morde. Hier ermittelt Barnaby stets mit einer guten Prise britischen Humors. Viele Folgen auch im englischen Original! Horror-Mystery-Serie: Ein Suizid am Jahrestag eines Amoklaufs wirft Fragen auf. Während Franka als Polizeichefin ermittelt, wird Tochter Lisa von düsteren Erscheinungen verfolgt – aus dem Totenreich. Eine Doppelhaushälfte im Grünen, dorthin zieht es in der Comedy-Serie eine Familie aus der Mitte Berlins. Ihre neuen Nachbarn unter demselben Dach sind skeptisch, ob die Neuen ins Dorf passen. Dramedy-Serie: Nachdem sich eine Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt hat, beginnt ein Verkehrschaos, welches sich unterschiedlich auf die Verkehrsteilnehmenden und deren Stimmung auswirkt. Comedyserie: Als Michel von seinem Mann verlassen wird, steht er vor dem Nichts. Er kämpft sich als schwuler Mann durch die Möglichkeiten des Kinderkriegens. Ein steiniger Weg liegt vor ihm. Junge lesbische Frau erlebt die Irrungen und Wirrungen der Liebe

AİRLİNERS_DE: Politik trifft auf SarkasmusIn seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

