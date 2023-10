Anne Wünsche als Markenbotschafterin bei der 26. Venus in Berlin

Am Donnerstagvormittag wurde die 26. Venus in Berlin eröffnet – die größte Sex-Messe weltweit. Erstmals als Gesicht der Messe mit dabei: die Influencerin Anne Wünsche (32). Die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“- Schauspielerin ist mittlerweile nicht nur erfolgreich auf Instagram (1,1 Millionen Follower), sie ist auch auf OnlyFans voll durchgestartet. Dieses Jahr ist sie daher als eine der sieben Venus-Markenbotschafterinnen auf der Messe. Auf OnlyFans heizt Anne ihren Fans regelmäßig mit sexy Fotos ein – und auf der Erotik-Messe? Fühlte sie sich ein bisschen fehl am Platz. „Die laufen hier auch nackt rum. Bin ich hier richtig?“, sagt sie etwas schockiert in ihrer Instagram-Story.Foto: anne_wuensche/Instagram Die Markenbotschafterinnen (v.l): Diana Fetish, Texas Patti, RoxxyX, Micaela Schäfer, Anike Ekina, Lena Nitro und Anne Wünsche bei der Eröffnung der 26. Venus auf dem Messegelände in BerlinAnne Wünsche entschied sich für einen schwarzen Minirock und ein schwarzes Spitzen-Bustier als Venus-Outfit. „Freizügig, aber nicht zu freizügig“, erklärte Anne in ihrer Story. Zu dem Zeitpunkt hatte sie aber noch keine Ahnung, WIE viel nackte Haut auf sie zukommt. Sogar die anderen Markenbotschafterinnen (u.a. Micaela Schäfer) waren alle leichter bekleidet als sie – und trugen hohe Hacken statt Turnschuhe. Sexy, aber für die Venus nicht sexy genu Weiterlesen:

