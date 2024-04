Anna Julia Antonucci alias Charlotte Sommer kehrt zu „Unter Uns“ zurück

2010 war sie das letzte Mal in der Vorabendserie „ Unter Uns “ zu sehen. Nun feiert sie ihr Comeback : Anna Julia Antonucci alias Charlotte Sommer ist zurück in der Schillerallee . Mit diesem Comeback haben die „ Unter Uns “-Fans sicher nicht gerechnet. 2008 ergatterte Anna Julia Antonucci ihre erste große TV-Rolle bei „ Unter Uns “.

Zwei Jahre lang verkörperte sie in der Serie Charlotte Sommer und bescherte den Zuschauer*innen mit ihrer Rolle zahlreiche lustige, emotionale und auch spannende Momente, bis sich ihre Serienfigur dazu entschied, für ihre Karriere als Tänzerin in die USA auszuwandern. Rund 14 Jahre später kehrt Charlotte wieder in die Schillerallee zurück – Anna Julia Antonucci übernimmt eine Gastrolle in der Daily. Und das sogar passend zum 30-jährigen Jubiläum der Seri

Überraschende Rückkehr in die SchilleralleeAnna Julia Antonucci kehrt als Charlotte Sommer zu "Unter uns" zurück. Nach 14 Jahren kehrt Anna Julia Antonucci (38) zu "Unter uns" zurück. Von 2008 bis 2010 war die Schauspielerin als Charlotte Sommer in der RTL-Serie zu sehen. Damals trug sie noch ihren Mädchennamen Anna Julia Kapfelsperger. Nun wird sie für ein Gastspiel, das im Mai ausgestrahlt wird, wieder in ihre Rolle von damals schlüpfen, wie RTL am Mittwoch bekannt gab. Antonucci vergleicht ihre Rückkehr nach so vielen Jahren mit einer "Reise in die Vergangenheit, was schön ist und mich auch ein bisschen melancholisch stimmt", verrät sie dem Sender. Da sie inzwischen auch als Produzentin arbeitet, sehe sie vieles am Set von "Unter uns" nun mit anderen Augen. Damals wie heute habe sie für die Filmbranche gebrannt. "Ich freue mich auf die nächste Zeit, während der ich den Laden ein bisschen aufmischen darf

