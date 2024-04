Anna Ermakova und Liz Hurley bei Filmpremiere in New York

Was für eine Überraschung bei der Filmpremiere von „Strictly confidential“ in New York : Plötzlich stand da Anna Ermakova (24) auf dem roten Teppich! Doch die Tochter von Tennis-Held Boris Becker kam nicht allein, sondern mit Elizabeth „Liz“ Hurley (58) und ihrem Sohn Damian (22)! Der führt im Film Regie , Mama Liz spielt mit – unter anderem hat sie Sex mit einer Frau. Und Damian? Mit dem ist „Let‘s Dance“-Siegerin Anna wohl schon lange befreundet. Mehr nicht.

Zeigt sich dabei in Erotikszenen mit Schauspielkollegin Pear Chiravara (28). „Alle fühlten sich sehr wohl. Es tut mir leid zu sagen, dass es sich völlig normal anfühlte“, so Damian zur „Sunday Times“. „Ich habe mit vielen meiner Freunde gesprochen. Sie sagen genau das Gleiche: Dass Dinge, die für Außenstehende völlig seltsam und außergewöhnlich erscheinen, für uns einfach Alltag sind.“ Im Mordfall an einer Kosmetikerin wurde jetzt ein Mann verhaftet. Er ist kein Unbekannter Es ist das Regiedebüt von Damian Hurle

Anna Ermakova Liz Hurley Damian Hurley Filmpremiere Strictly Confidential New York Regie Schauspiel Erotikszenen

