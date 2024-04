Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer: Toleranz als Erfolgsrezept für eine gute Ehe

Das Schauspielerpaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sieht in gegenseitiger Toleranz das beste Erfolgsrezept für eine gute Ehe. 'Ein richtiges Geheimnis gibt es natürlich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, gemeinsam im Prozess zu bleiben', sagte Kramer in einem Doppelinterview mit ihrem Mann der 'Augsburger Allgemeinen' (Mittwoch). 'Es geht nicht darum, am anderen bestimmte Eigenschaften zu mögen oder zu kritisieren.

Je offener man auch für schmerzhafte Prozesse bleibt, desto mehr erfährt man ja auch über sich.' Krassnitzer (63), bekannt aus dem österreichischen 'Tatort', sagte: 'Man darf in Beziehungen nie den Versuch starten, den anderen einzuengen und zu domestizieren.' Man müsse dem anderen Raum geben, 'dass er sich so entwickeln kann, wie er es gerne hätte'. 'Alles andere ist nur Pipifax.'

