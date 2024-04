Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer: Toleranz als Erfolgsrezept für eine lange Ehe

Das Schauspielerpaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer sieht in gegenseitiger Toleranz das beste Erfolgsrezept für eine lange Ehe. „Man darf in Beziehungen nie den Versuch starten, den anderen einzuengen und zu domestizieren“, sagte der 63-jährige österreichische Tatort-Darsteller in einem Doppelinterview mit seiner Frau der „Augsburger Allgemeinen“.

Die sieht auch Ann-Kathrin Kramer ähnlich: „Solange ein Paar also miteinander in Bewegung bleibt, läuft es super, auch wenn es bisweilen turbulent zugeht“, sagte die (am 4. April 1966 geborene) 58-Jährige der Zeitung. „Das ist dann zwar herausfordernd und nicht besonders gemütlich, aber voller Chancen“, fügte sie hinzu. „Das Gegenteil wäre eine Beziehungsstarre und die Angst, den anderen zu verlieren“, fügte sie hinzu.Krassnitzer betonte, es mache keinen Sinn sich einen Partner schnitzen zu wollen. „Dieses Anderssein zwischen zwei Menschen ist doch das Schöne, man ergänzt sich in vielen Dingen“, erklärte e

