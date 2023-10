Anleger warten auf kräftigen Aufschlag für Konzern

auf neue Jahreshochs und die Anleger freuten sich schon auf einen kräftigen Aufschlag, welche der Käufer für den Konzern zu zahlen bereit sein könnte.Allzu viel scheint sich aber in den letzten Wochen nicht getan zu haben. Wie das"Handelsblatt" unter Verweis auf Insider berichtet, befinden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...Mega-Chance: Der Indien ReportIhre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden.Hier klicken

Ausblick: Pinterest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vorMit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von Pinterest. Weiterlesen ⮕

Die meistgehandelten Produkte: Anleger auf Nasdaq-100 bullishZum Wochenstart eröffnete der DAX® leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 14.797 Punkten. Uneinige Marktsignale aus Asien und Amerika, sowie eine befürchtete Eskalation im Israel-Hamas-Krieg Weiterlesen ⮕

Die meistgehandelten Produkte: Anleger auf Nasdaq-100 bullishZum Wochenstart eröffnete der DAX® leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 14.797 Punkten. Uneinige Marktsignale aus Asien und Amerika, sowie eine befürchtete Eskalation im Israel-Hamas-Krieg stellen ein Herauforderung für eine weitere Erholung dar. Weiterlesen ⮕

Wirtschaftskalender: Fünf Dinge, die für Anleger diese Woche wichtig werden Wirtschaft skalender: Fünf Dinge, die für Anleger diese Woche wichtig werden Weiterlesen ⮕

Starke Schwankungen am Markt und positive Wirtschaftsdaten aus den USADie vergangene Woche am Markt war von starken Schwankungen geprägt, verursacht durch enttäuschende Unternehmensergebnisse, die mehrheitlich negativ sanktioniert wurden. Gleichzeitig prasselten positive Wirtschaftsdaten aus den USA auf die Investoren ein, welche so interpretiert wurden, als dass die Fed die Zinssätze erneut anheben wird. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sind durch die wirtschaftlichen Sorgen etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weshalb die Ölpreise unter die Marke von 90,- USD fallen konnte. Die Erhöhung der wöchentlichen US-Lagerbestände drückte die Preise ebenfalls. Ein Highlight der Woche war die Prognose der Internationalen Energieagentur, die einen Höhepunkt der globalen Ölnachfrage bis 2030 vorhersagt. In London blieb Kupfer trotz der noch undurchsichtigen Wirtschaftslage sowohl in China als auch Europa und den USA stabil. Neueste chinesische Statistiken zeigen allerdings einen Nachfragerekord im September. Die Tonne Kupfer wird mit derzeit mit rund 7.950,- USD gehandelt. Gold notierte zum Wochenschluss sogar bei über 2.000,- USD je Feinunze und untermauert damit seinen Status als sicherer Hafen. Weiterlesen ⮕

Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX am Freitagmittag steigenAm Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch. Weiterlesen ⮕