Anleger setzen auf Deeskalation im Nahen Osten

Nach dem Angriff des Iran auf Israel setzen die Anleger auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der Dax erholte sich am Montag zunächst deutlich bis auf fast 18.200 Punkte, weil auch die Wall Street anfangs stützte. Letztlich blieb zum Handelsschluss aber nur noch ein Plus von 0,56 Prozent auf 18.026,58 Punkte übrig. Der M Dax der mittelgroßen Börsenwerte gab am Montag um 0,49 Prozent auf 26.447,14 Zähler nach.

Die Daten bedeuten aber auch, dass Anleger ihre Erwartungen an baldige Zinssenkungen wohl abermals nach unten schrauben müssen. Unveränderte Leitzinsen seien keine Katastrophe, sobald sich der Markt damit abgefunden habe, dass man auf Zinssenkungen noch warten müsse, sagte Chris Iggo, Anlage-Chef bei Axa Investment Managers. «Anders wäre es aber bei einer Erhöhung.

Anleger Deeskalation Naher Osten Dax Iran Israel US-Einzelhandelsumsätze Zinssenkungen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aktien Frankfurt Schluss: Anleger setzen auf Deeskalation im Nahen OstenFRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Angriff des Iran auf Israel setzen die Anleger auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Der Dax erholte sich am Montag zunächst deutlich bis auf fast 18 200 Punkte, weil auch

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Anleger setzen auf Deeskalation im Nahen OstenNach dem Angriff des Iran auf Israel setzen die Anleger auf eine Deeskalation im Nahen Osten.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Guterres sieht Nahen Osten 'am Abgrund' und ruft zu Deeskalation aufNach dem iranischen Luftangriff auf Israel hat UNO-Generalsekretär Guterres beide Seiten zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Er sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York, weder die Region noch die Welt könne sich einen weiteren Krieg leisten. Israel hat noch nicht entschieden, wie es auf den iranischen Angriff reagieren wird.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

+++ Krise im Nahen Osten +++: Scholz rät Israel, »zur Deeskalation beizutragen«Bundeskanzler Olaf Scholz hat den iranischen Angriff auf israelisches Territorium als »schlimme Eskalation« bezeichnet. Dennoch ruft er Deutschlands Verbündeten auf, an einer Entschärfung der Lage mitzuwirken. Die News.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Anleger zittern vor Gewaltspirale im Nahen Osten: Das ist der Joker15.04.2024 - Nach dem Angriff des Irans auf Israel scheinen Anleger vorerst einen kühlen Kopf zu behalten und nicht zu besorgt über einen größeren Konflikt im Nahen Osten zu sein. Wie werden die Märkte reagieren? Analystenstimmen.

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

Nach Irans Luftangriff auf Israel - Guterres ruft zu Deeskalation auf: 'Naher Osten steht am Abgrund'Nach dem iranischen Luftangriff auf Israel hat UNO-Generalsekretär Guterres beide Seiten zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Er sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York, der Nahe Osten stehe am Abgrund. Weder die Region noch die Welt könnten sich einen weiteren Krieg leisten.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »