Anklage gegen mutmaßliche Rädelsführer von "Combat 18 Deutschland"

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen vier mutmaßliche Rädelsführer der verbotenen Neonazi-Vereinigung " Combat 18 Deutschland " erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, den organisatorischen Zusammenhalt der Gruppierung aufrechterhalten zu haben.

"Combat 18 Deutschland" ist ein Ableger der in Großbritannien aktiven Gruppierung "Combat 18". Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls. Die Angeklagten sind derzeit auf freiem Fuß.

