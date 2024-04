Anja Utler erhält den Peter-Huchel-Preis für ihren Gedichtband

Anja Utler hat den mit 15000 Euro dotierten Peter-Huchel-Preis erhalten. Ihr siebter Gedichtband „Es beginnt. Trauerrefrain.“ setzt ein bei einer Zäsur: Russland s Angriffskrieg auf die Ukraine . Noch ein Preis für Anja Utler : Die aus der Oberpfalz stammende Lyrik erin, die 2023 mit dem Ernst-Jandl-Preis geehrt wurde, erhielt nun in Staufen im Breisgau den Peter-Huchel-Preis für „Es beginnt. Trauerrefrain.“, ihren siebten Gedichtband .

Die Auszeichnung, mit 15000 Euro dotiert, vergeben der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg. Der Trauerrefrain beginnt mit einer Zäsur, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, der für die Dichterin jede Sicherheit infrage stell

Anja Utler Peter-Huchel-Preis Gedichtband Lyrik Oberpfalz Russland Angriffskrieg Ukraine Sicherheit

