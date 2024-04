Anime-Neuheiten für die Frühlings-Season 2024

Die Blumen blühen, die Sonne lässt sich länger blicken und die Tiere erwachen aus ihrem Winterschlaf – es wird Frühling. Zeit für eine neue Anime-Season! MeinMMO zeigt, welche vielversprechenden Anime in der Frühlings-Season 2024 auf euch warten. Das Jahr 2024 startete mit einer starken Winter-Season. Der Anime zu Solo Leveling kristallisierte sich dabei als einer der besten Serien der Season heraus.

Genauso stark geht es mit der Frühlings-Season 2024 weiter, in der neue Serien für Anime-Fans warten. MeinMMO hat sich durch die Neuerscheinungen gewühlt und euch 5 der vielversprechendsten Neuheiten herausgesucht, die es im Anime-Bereich gibt. Fortlaufende Serien wie Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt und Mushoku Tensei haben wir dabei nicht beachtet. Bedenkt dabei, dass es sich hier um eine subjektive Meinung handelt. Die Anime-Serien sind noch nicht angelaufen und können deshalb nur anhand von Trailern, der Mangavorlage und ähnlichem Material beurteilt werde

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



MeinMMO / 🏆 1. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

18 Anime kommen neu auf Netflix, einen davon sollte jeder Anime-Fan kennenNetflix nimmt in diesem Jahr mindestens 18 neue Anime ins Programm auf. Darunter befindet sich ein Oscar-Gewinner aus dem Hause Ghibli.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

5 neue Anime, die ihr in der Frühling-Season 2024 unbedingt schauen müsstIm Frühling 2024 warten wieder spannende Highlights für Anime-Fans. Wir stellen euch 5 besondere Neuheiten vor.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Zwei der einflussreichsten Anime-Filme aller Zeiten könnt ihr endlich in 4K schauen: Das sind die Anime-Neuheiten im März!Im März könnt ihr euch erneut auf neue Folgen Dragonball, Digimon und einen nostalgischen Pokémon-Film aus meiner Kindheit freuen. Das große Highlight...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Kaiju No. 8: Hype-Anime wird weltweit zeitgleich ausgestrahlt, zum 1. Mal in Crunchyroll-GeschichteEiner der meisterwarteten Animes in der Frühlings-Season 2024 auf Crunchyroll ist Kaiju No. 8. Der Anime feiert eine ganz besondere Premiere.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

5 Frühlings-Basics, die perfekt zu Frauen Ü40 passenFrühlings-Basics: Auf diese 5 Styles solltet ihr in eurer Capsule-Wardrobe 2024 nicht verzichten.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Die besten 5 Frühlings-Basics für Frauen Ü40Der Frühling 2024 ist da und es ist Zeit, den Kleiderschrank neu zu ordnen und die Wintergarderobe in die Frühlingsgarderobe zu verwandeln. Wir zeigen euc...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »