Anhebung der THC-Grenze für Cannabis am Steuer und Forderungen nach Null-Toleranz für Fahranfänger

Die THC -Grenze für Cannabis am Steuer wird wahrscheinlich angehoben. Parallel dazu werden Forderungen nach Null-Toleranz für Fahranfänger laut. Eine unabhängige Expertengruppe hat im Auftrag des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr eine neue THC -Grenze beim Autofahren ermittelt. Die Empfehlung: Die Grenze solle von einem Nanogramm (ng) THC pro Milliliter (ml) im Blutserum auf 3,5 angehoben werden.

Kurz vor Verkündung des neuen Grenzwerts startete der Auto Club Europa (ACE) die Initiative, Cannabis am Steuer gänzlich für Fahranfänger zu verbieten. An der Initiative sind drei Organisationen beteiligt: die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, die Deutsche Verkehrswacht und der TÜV-Verband. „Die Festlegung eines THC-Grenzwertes beruht momentan weniger auf einer ausreichend fundierten Wissensbasis, da es noch zu wenige wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Stattdessen ist sie abhängig vom politischen Willen“, so der ACE Vorsitzende, Stefan Heimlich

