Angst vor künstlicher Intelligenz: Schluss mit der KI-Panik. Horrormeldungen über KI sind zum journalistischen Genre geworden. Aber das ist unangebracht. Denn: Fake News verbreiten wir auch ohne sie. Bitte nicht schreien, es ist doch nur künstliche Intelligenz.

Haben Sie noch Angst vor der Atombombe? Oder bunkern Sie den Dosenfisch und die Wasseraufbereitungstabletten längst gar nicht mehr wegen eines möglichen Störfalls mit Strahlenbelastung, sondern für den Fall, dass die KI die Kontrolle übernimmt? Angesichts der täglichen Ration KI-Hysterie scheint es jedenfalls so, dass der größte anzunehmende Unfall gar nicht mehr im Atompilz, sondern in der künstlichen Intelligenz gesehen wird

HEİSE_DE: Karriere in der künstlichen Intelligenz: Wie man Fuß fasstOpenAI, Meta und Stability AI bieten hoch dotierte Karrieren als Spezialist für künstliche Intelligenz an. Aber reichen Programmierkenntnisse und das Wissen um die Werkzeuge aus, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein? Ein Headhunter für KI-Spezialisten erklärt, wie eine Karriere in diesem neuen Segment möglich ist.

HORİZONT: Mehr Relevanz durch künstliche Intelligenz im WeihnachtsgeschäftMit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) können Marketer*innen im Weihnachtsgeschäft das Beste aus ihren Werbeausgaben herausholen. Eine Studie zeigt, dass immer mehr Marketer*innen KI nutzen, um ihre Arbeit zu optimieren oder zu automatisieren.

HEİSEONLİNE: KI-Update: Künstliche Intelligenz und die Probleme der TechnikDas KI-Update von heise online und The Decoder versammelt am heutigen Dienstag fünf Nachrichten aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Deutlich wird auch hier wieder, wie die Branche wächst, aber auch welche Probleme die Technik mit sich bringen kann.

BR24: Künstliche Intelligenz soll die Kommunikation mit Tieren ermöglichenDas Earth Species Project arbeitet daran, die Sprachen sämtlicher Tierarten für Menschen verstehbar zu machen. Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen.

PCGH_REDAKTİON: Remote-Entwicklerstudio Avalon kündigt benutzergeneriertes Metaverse-MMO anDas international und völlig ortsungebunden wirkende Remote-Entwicklerstudio Avalon mit Sitz in Orlando, Florida hat soeben sein gleichnamiges "Metaverse-MMO" Avalon angekündigt, welches seinen Schwerpunkt ganz auf benutzergenerierte Inhalte legen soll. Hierfür sollen den Spielern zudem diverse, von künstlicher Intelligenz ("KI") gestützte Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Damit soll das MMO laut den Entwicklern "die Vision einer grenzenlosen Online-Welt" real werden lassen.

HEİSEONLİNE: Medienorganisationen unterzeichnen Charta zu KI und Journalismus17 Medienorganisationen haben eine Charta zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Journalismus unterzeichnet. Die Charta fordert die Offenlegung von KI-Einsätzen und die Einhaltung journalistischer Ethik.

