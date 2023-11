Angst bei Juden und Muslimen in USA wächst

Solange wir diese schrecklichen Bilder aus dem Heiligen Land sehen, werden wir einen noch größeren Anstieg erleben, nicht nur bei Hassverbrechen, sondern auch bei noch gewalttätigeren Handlungen. Das hat uns die Geschichte gelehrt.Das FBI will das verhindern. Am Dienstag sprach der Direktor Christopher Wray von einer "Bedrohung von historischem Ausmaß.

BR24: Juden in Franken: 'Wer Angst hat, ist auch im Bett nicht sicher'Antisemitische Vorfälle sind seit dem Krieg im Gazastreifen immer mehr geworden, auch in Mittelfranken. Unser Reporter Oliver Tubenauer hat sich bei Betroffenen umgehört und wollte wissen, wie sie die Situation derzeit erleben.

AZ_AUGSBURG: Für deutsche Juden kommt zur Angst die EnttäuschungZentralrats-Präsident Schuster klagt über 'Zeichen des Alleinlassens'. In den Gemeinden wächst die Sorge um die Sicherheit.

NTVDE: Student in den USA wegen Morddrohungen gegen Juden verhaftetEin 21-jähriger Student der Cornell University in New York wurde in den USA verhaftet, weil er in einem Online-Diskussionsforum zum Mord an Juden aufgerufen haben soll. Er drohte damit, jüdische Männer zu erstechen, jüdische Frauen zu vergewaltigen und jüdische Babys zu enthaupten. Die Bundespolizei FBI ermittelt gegen den Studenten.

BILD: Islamisten stürmen Flughafen in Dagestan und Juden-Hass breitet sich ausDie verstörenden Bilder aus Russland lösten international Entsetzen aus. Hunderte wütende Islamisten stürmten nach der Landung eines israelischen Fliegers den Flughafen der Teilrepublik Dagestan. An immer mehr Orten bricht sich der Juden-Hass Bahn. Und das, nachdem 1400 Juden durch Hamas-Terroristen bestialisch ermordet wurden! Bis auf die Rollbahn hatten es der Islamisten-Mob in Dagestan geschafft. Erst dann nahm die russische Polizei 60 Angreifer fest. Kein Einzelfall: In der nordkaukasischen Stadt Naltschik wurde am Samstag ein jüdisches Kulturzentrum in Brand gesteckt. Tags zuvor forderten Demonstranten in der russischen Nachbar-Republik Karatschau-Tscherkessien die Ausweisung aller Juden in der Region.Der Antisemitismus in Putins Reich kommt nicht von ungefähr. Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter (53) gibt Moskaus Regierung eine Mitverantwortung für die Jagd auf Juden und Israelis im Land.„Die antiisraelische und antisemitische Rhetorik in den staatlichen russischen Medien findet nun ihren Widerhall in gewalttätigen Protesten auf der Straße“, sagte Hofreiter den Funke-Medien. „Russlands Regierung trifft sich mit Vertretern der Terrorgruppe Hamas und befeuere deren Aggression gegen Israel und Juden weltweit.“ Auch in westlichen Ländern nehmen Ausschreitungen gegen Juden zu. In Chicago jagten und verprügelten junge Palästinenser Juden auf offener Straße

BILD: Chef-Imam Erbas greift Israel und Juden anDer Chef-Imam Ali Erbas greift Israel und alle Juden mit wüsten Flüchen an und behauptet, dass Jerusalem den Muslimen gehört.

