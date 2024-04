Angriffe auf Gesundheitspersonal in der Ukraine nehmen zu

In der Ukraine gerät auch immer wieder Gesundheitspersonal unter Beschuss, in Kliniken oder Krankenwagen , wie die WHO beklagt. Dabei würden oft auch schwere Waffen zum Einsatz kommen. Die Weltgesundheitsorganisation erkennt dabei ein Muster. Im Ukraine krieg ist es nach Darstellung der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) in den vergangenen Monaten zu zahlreichen Angriffe n auf die Gesundheitshelfer in Krankenwagen und bei anderen Gesundheitstransporten gekommen.

'Viele Notfallteams geraten entweder auf dem Weg zu einem Einsatz oder an ihren Stützpunkten unter Beschuss', wurde Halyna Saldan, Leiterin des Zentrums für medizinische Notfallversorgung und Katastrophenmedizin der Regionalverwaltung des Gebiets Cherson, zitiert. Laut WHO wurden im ersten Quartal 68 Angriffe auf Einrichtungen des Gesundheitswesens gezählt, davon hätten zwölf Attacken den Rettungsdiensten gegolten. Es seien vier Helfer verletzt und zwei getötet worden

