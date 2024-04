Angriff der Al-Shabaab auf Stadt Balad in Somalia

Bei einem Angriff der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab auf die Stadt Balad sind in Somalia mindestens zwölf Menschen getötet worden. Ein Polizeisprecher sagte, die Islamisten hätten die Stadt von mehreren Seiten angegriffen. Auf Selbstmordanschläge an zwei Sicherheits-Checkpoints folgte ein Angriff der Al-Shabaab -Kämpfer, sagte der örtliche Polizeichef. Nach heftigen Kämpfen habe verhindert werden können, dass die Islamisten die Stadt einnehmen.

Unter den Opfern seien auch Zivilisten, hieß es. Die Terrormiliz selbst verbreitete über ihren Rundfunksender, Dutzende Sicherheitskräfte getötet zu haben. Balad gilt als strategisch wichtige Stadt, da sie auf der Route der Gütertransporte in die 36 Kilometer entfernte somalische Hauptstadt Mogadischu liegt. Parallelen zu den Vorjahren Wie schon in den Vorjahren hat Al-Shabaab während des islamischen Fastenmonats Ramadan ihre Angriffe intensivier

Al-Shabaab Angriff Stadt Balad Somalia Terrormiliz

