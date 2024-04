Angriff auf russischen Militärflugplatz in Rostow am Don

Militärflugplatz in Rostow am Don gestartet. Dabei sollen ein Strom-Unterwerk auf dem Gelände beschädigt und sechs Kampfflugzeuge zerstört worden sein. Weitere acht sollen beschädigt worden sein. Vasily Golubev, der regionale Gouverneur, hat in einer Mitteilung auf Telegram bekannt gegeben, dass die russische Luftabwehr mehr als 40 Drohnen abgefangen hat, die das Flugfeld ins Visier genommen hatten. Der Luftwaffenstützpunkt liegt etwa 160 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Im Internet wurden Aufnahmen des Vorfalls veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie eine große Feuerkugel in die Luft aufsteigt.Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass insgesamt 53 ukrainische Drohnen in fünf Regionen in der Nacht abgeschossen wurden, so der „Telegraph“. Dem Bericht zufolge hat die Ukraine die russische Militärbasis in Morosowsk in der Region Rostow angegriffen. Dabei seien sechs russische Kriegsflugzeuge zerstört worde

Militärflugplatz Rostow Am Don Angriff Drohnen Russland Ukraine

