Angriff auf Otscheretyne: Eine Frau getötet und zwei verletzt

An der Ostfront wird die Ortschaft Otscheretyne angegriffen. Die russischen Truppen hätten eine Bombe über Otscheretyne abgeworfen, die ein fünfstöckiges Gebäude getroffen habe, sagt der Gouverneur der Region Donzek, Vadym Filashkin. Ihm zufolge wurde eine 67-jährige Frau durch den Angriff getötet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Gouverneur fordert die verbliebenen Bewohner erneut auf, den Ort zu verlassen.

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Rahmen des diesjährigen Boston-Marathons legt die zwölfjährige Ukrainerin Jana Stepanenko auf Prothesen eine fünf Kilometer lange Strecke zurück. "Nichts ist unmöglich", schreibt der Bürgermeister ihrer Heimatstadt Lwiw, Andrij Sadowyj, auf Telegram. Bei diesem Lauf sammelt das Mädchen Geld für Laufprothesen eines ebenfalls körperlich behinderten ukrainischen Soldaten.

Nach Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers, Olexander Syrskyj, hat Russlands Armeeführung ihre Truppen beauftragt, bis 9. Mai die Stadt Tschassiw Jar einzunehmen. Das erklärt Syrskyj bei Facebook.

Russland hat seine Drohnenangriffe in der Nacht auf die ostukrainische Millionenstadt Charkiw konzentriert. In der Stadt, die seit Wochen immer wieder aus der Luft beschossen wird, waren Explosionen zu hören. Angaben zu Verletzten gab es nicht. Die ukrainische Luftwaffe berichtet, alle zehn angreifenden russischen Kampfdrohnen über dem Gebiet Charkiw seien abgeschossen worden. Die Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Neben einem zusätzlichen Patriot-System könnte Deutschland der bedrängten Ukraine mit weiteren Waffen helfen. Nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz deutet der ukrainische Präsident Selenskyj an, dass die ukrainische Luftabwehr möglicherweise aus Deutschland noch umfangreicher unterstützt werden könnte.

