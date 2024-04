Angriff auf Militäreinrichtungen im Iran

In einem dramatischen Vorfall in der Provinz Sistan und Belutschistan im Südosten des Iran sind zahlreiche Militäreinrichtungen ins Visier der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Adl geraten. In der Nacht auf Donnerstag startete die Gruppe eine koordinierte Offensive gegen mehrere Stützpunkte. Mohammad Pakpour, der Kommandant der Bodenstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), gab bekannt, dass die Angriff e um Mitternacht eingeleitet wurden.

Elf Sicherheitskräfte fielen den Angriffen zum Opfer, darunter zwei Polizeibeamte, zwei Grenzwächter und sieben Angehörige der Revolutionsgarde, so berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Des Weiteren soll es 15 Todesopfer aufseiten der Angreifer geben

