Angriff auf Internetinfrastruktur durch Hintertür in Komprimierungssoftware

Ein offenbar von langer Hand vorbereiteter Angriff auf wichtige Teile der Internetinfrastruktur ist höchstwahrscheinlich durch die Aufmerksamkeit des 38-jährigen, in Deutschland geborenen Entwicklers Andres Freund. Nun sind Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt dabei, das Vorgehen der Täter zu analysieren und Konsequenzen für die Zukunft zu ziehen.

Die bislang unbekannten Angreifer hatten die Komprimierungssoftware xz heimlich mit einer Hintertür versehen, die es unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht hätte, Millionen Systeme zu kompromittieren. Das Programm wird mit vielen Linux-Varianten vorinstalliert und ist daher auf Servern, Entwicklungsrechnern und sogar IoT-Geräten weitverbreitet. »Es ist einer dieser Momente, in denen wir uns die Stirn wischen und sagen: Wir haben wirklich Glück gehabt«, erklärt Satnam Narang, ein Sicherheitsforscher bei Tenable, der sich ausführlich mit dem Schadcode beschäftigt ha

Angriff Internetinfrastruktur Hintertür Komprimierungssoftware Sicherheitsexperten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haftbefehl: Mutmaßlicher Täter flieht in Losheim durch HintertürAm Samstagvormittag wollen mehrere Einsatzkräfte in Losheim-Wahlen einen Mann festnehmen, der per Haftbefehl gesucht wird. Doch der nimmt durch die Hintertür Reißaus. Die Polizei nimmt sofort die Verfolgung zu Fuß auf.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Hintertür in xz-Bibliothek gefährdet SSH-VerbindungenDer Angriff wurde offenbar von langer Hand geplant. Ein möglicherweise staatlicher Akteur versteckte eine Backdoor in der liblzma-Bibliothek.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

xz-Attacke: Hintertür enträtselt, weitere Details zu betroffenen DistrosExperten halten die Hintertür in liblzma für den bis dato ausgeklügeltesten Supplychain-Angriff. Er erlaubt Angreifern, aus der Ferne Kommandos einzuschleusen.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Die xz-Hintertür: das verborgene Oster-Drama​ der ITMit einer Hintertür in einer unbekannten Verschlüsselungsbibliothek hätten Unbekannte beinahe große Teile des Internets übernehmen können. Leider kein Scherz.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

#heiseshow: xz-Hintertür, Post-Nachtflüge, Knöpfe in AutosDiesmal in der heiseshow: Warum die xz-Lücke so gefährlich war, die Post sich bei Briefen künftig mehr Zeit lässt und Touchscreens in Autos kritisiert werden.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Deutscher Microsoft-Ingenieur entdeckt Hintertür in Linux-BetriebssystemBei routinemäßigen Wartungsarbeiten hat Andres Freund (38) eine „Hintertür“ in einer Software des Linux-Betriebssystems entdeckt, durch die offenbar ein gigantischer Cyberangriff gestartet werden sollte. Laut Experten hätte die Attacke einen großen Schaden weltweit verursacht.Jetzt wird der deutsche Microsoft-Ingenieur in der IT-Szene als Held gefeiert. Andres hat das Internet gerettet – und damit die Daten von Millionen Usern!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »