Angriff auf Geistliche in Sydney als Terrorakt eingestuft

Der Angriff auf Geistliche einer christlichen Gemeinde in Sydney während eines Gottesdienstes ist von den Ermittlern als Terrorakt eingestuft worden. Das Motiv des mutmaßlichen Täters, der etwa 16 Jahre alt sei, liege offenkundig im Bereich des "religiös motivierten Extremismus", sagte Karen Webb, die Polizeichefin des australischen Bundesstaats New South Wales. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus.

Der Täter selbst wurde nach Polizeiangaben ebenfalls verletzt - unklar blieb zunächst, wie er die offenbar gravierenden Verletzungen erlitt. Auf Fragen von Journalisten, ob der wütende Mob dafür verantwortlich sei, entgegnete Webb, dies sei Teil der Ermittlungen. Insgesamt mussten die Rettungsdienste nach eigenen Angaben 30 Patienten behandeln, sieben Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Co-Vorsitzende des australischen Dachverbandes jüdischer Organisationen , Alex Ryvchin, twitterte: "Entsetzt über den Messerangriff auf einen Bischof in einer assyrischen Kirche in Sydney. Nurwird das noch mehr Angst in unserer Stadt verbreiten. Ich stehe in völliger Solidarität mit der schönen assyrischen Gemeinschaft und bete, dass die Verletzten körperlich und seelisch vollständig genesen.

I. H. Kauser, Großimam der Ahmadiyya Muslim Community Australia, sagte dem Sender ABC, seine Gemeinschaft verurteile den Angriff auf Bischof Mar Mari Emmanuel auf das Schärfste."Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach.

Angriff Geistliche Sydney Terrorakt Religiös Motivierter Extremismus

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BR24 / 🏆 5. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Extremismus: Polizei wertet Angriff auf Priester in Sydney als TerroraktSydney - Der Angriff auf Geistliche einer christlichen Gemeinde in Sydney während eines Gottesdienstes ist von den Ermittlern als Terrorakt eingestuft

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Polizei wertet Angriff auf Priester in Sydney als TerroraktDer Bischof einer christlichen Gemeinde wird während einer Messe attackiert. Daraufhin zieht ein wütender Mob zu der Kirche, die Lage eskaliert. Die Regierung warnt vor Selbstjustiz.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Sydney: Angriff auf Kirche als Terrorakt eingestuftAm Montagabend (Ortszeit) hat es in Sydney einen Angriff während eines Gottesdienstes gegeben. Internetgerüchte führten danach offenbar zu Ausschreitungen vor der Kirche. Das sagt die Polizei zum Stand der Ermittlungen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Polizei wertet Angriff auf Priester in Sydney als TerroraktDer Bischof einer christlichen Gemeinde wird während einer Messe attackiert. Daraufhin zieht ein wütender Mob zu der Kirche, die Lage eskaliert. Die Regierung warnt vor Selbstjustiz.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Polizei wertet Angriff auf Priester in Sydney als TerroraktDer Bischof einer christlichen Gemeinde wird während einer Messe attackiert. Daraufhin zieht ein wütender Mob zu der Kirche, die Lage eskaliert. Die ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Polizei wertet Angriff auf Priester in Sydney als TerroraktSydney - Der Bischof einer christlichen Gemeinde wird während einer Messe attackiert. Daraufhin zieht ein wütender Mob zu der Kirche, die Lage eskaliert. Die Regierung warnt vor Selbstjustiz.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »