Angermünder Bildungswerk e.V. wird neuer Träger des Netzwerks Gesunde Kinder Ost-Uckermark

Im Netzwerk Gesunde Kinder Ost-Uckermark begleiten 21 ehrenamtliche Familienpatinnen und -paten aktuell 251 Kinder und deren Familien. Zusätzlich nehmen zahlreiche weitere Familien, darunter auch Familien mit Migrationshintergrund, an niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten des Regionalnetzwerkes teil.

Das MBJS fördert das Regionalnetzwerk mit jährlich 90.000 Euro. Das Angermünder Bildungswerk e.V. (ABW) arbeitet seit 1991 als Träger der freien Jugendhilfe mit Kindern, Jugendlichen und Familien, die unter anderem einen erhöhten Unterstützungsbedarf haben, und hat Erfahrung in der Begleitung von Familien und Einzelpersonen im Kontext Schwangerschaft und Unterstützung in den ersten Lebensjahren.

