Angelique Kerber vor erstem Turnier-Auftritt in Deutschland angeschlagen

Tennis spielerin Angelique Kerber ist vor ihrem ersten Turnier-Auftritt in Deutschland nach ihrer Babypause angeschlagen. Schon vor der Abreise zum Billie Jean King Cup in Brasilien schwächte ein Infekt die ehemalige Wimbledonsiegerin. Beim 3:1-Erfolg der deutschen Tennis -Damen am Wochenende war Kerber nicht zum Einsatz gekommen.

„Es dauert auf alle Fälle ein bisschen, bis man wieder reinkommt, und man muss auch ein paar Matches spielen, um sich wieder richtig gut auf dem Platz zu fühlen“, sagte Tatjana Maria, die als zweifache Mutter auf der Tennis-Tour unterwegs ist. Mit Blick auf Kerber sagte sie: „Ich glaube, dass sie vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie schnell wieder zurückkommen kann, und dass sie ready ist.

