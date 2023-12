Angelique Kerber bereitet sich auf ihr Comeback vor

In ihrer Akademie im polnischen Puszczykowo bereitet sich Angelique Kerber auf ihr Comeback vor. Ihr Ziel sind die großen Turniere, weniger die Weltrangliste. Die Ex-Nummer 1 der Welt spricht über das Reisen als Mutter, ihren Olympia-Traum und dass sie gern die Fahne tragen würde. SPORT BILD: Frau Kerber, Ende Dezember beim United Cup in Sydney wollen Sie Ihr Comeback nach eineinhalb Jahren Baby-Pause geben.

Seit wann stehen Sie im Training? ANGELIQUE KERBER (35): Ich bin seit drei Monaten wieder voll dabei, wobei ich auch davor aktiv war. Anfang September ging es dann richtig los. Zunächst haben wir mit dem Team einen Plan erarbeitet, mit meinem Trainer Torben Beltz die Trainingsblöcke festgelegt, und dann ging es gezielt an die Arbeit.Das ist komplett neu und in der Tat eine Herausforderung. Ich wollte nicht durchtrainieren, sondern es gibt Tage und auch mal Wochen, die frei sind, damit es nicht zu viel wird. Sonst wäre ich mental schon zwischendurch ausgepowert gewese





