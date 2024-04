Angelina Jolie erhebt neue Gewaltvorwürfe gegen Brad Pitt

Ihre Ehe ist Geschichte, doch ihr Streit dauert an. Im Verfahren um ihr Weingut erhebt Angelina Jolie neue Gewaltvorwürfe gegen Brad Pitt . Der juristische Dauerstreit der beiden geschiedenen Eheleute Angelina Jolie und Brad Pitt geht in die nächste Runde. Wie Jolies Anwalt Paul Murphy jetzt, soll Pitt bereits vor den vermeintlich gewaltsamen Auseinandersetzungen während eines Flugs 2016 von Frankreich in die USA handgreiflich geworden sein.

Das habe Jolie am Donnerstag bei Gericht zu Protokoll gegeben. Pitts angeblicher Gewaltausbruch während des Flugs sei demnach der erste gewesen, der sich auch gegen die gemeinsamen Kinder richtete. Jolie selbst sei von ihm bereits zuvor körperlich misshandelt worden.Vordergründig geht es im langwierigen Streit zwischen den beiden Hollywood-Superstars um den Verkauf ihres ehemals gemeinsamen Weinguts Château Miraval im Süden Frankreichs. Das Gut hatten beide 2008 zu einem Preis von rund 26 Millionen Euro erworbe

Angelina Jolie Brad Pitt Gewaltvorwürfe Weingut Streit

