Angelina Jolie beschuldigt Brad Pitt der körperlichen Misshandlung

Seit Jahren befinden sich die ehemaligen Eheleute Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) in einem Rechtsstreit . Dieser scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Vor wenigen Tagen soll die Schauspielerin ihrem Ex vorgeworfen haben, dass dieser sie mehrfach körperlich misshandelt hatte. Ganz freiwillig soll sie diese Thematik jedoch nicht publik gemacht haben.

'Sie will nicht hier sein, sie will keine dieser Tatsachen zur Sprache bringen, und sie tut es nur, weil Pitts Klagen sie zwingen, sich zu verteidigen', erklärt ein Insider gegenüber US Weekly. 'Es ist unglaublich traurig und sie wünscht sich einfach, dass er weitermacht und sie in Ruhe lassen könnte', fährt die Quelle fort. Seit ihrer Trennung im Jahr 2016 streiten sich Brad und Angelina vor Gericht. Einer der Hauptstreitpunkte ist das gemeinsame Weingut in der französischen Provence. Das Paar hatte das Château de Miraval 2008 gemeinsam erworbe

Angelina Jolie Brad Pitt Körperliche Misshandlung Rechtsstreit Weingut Château De Miraval

