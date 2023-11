Angeklagter gesteht Mord an Hanna

schwer. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, die 23-jährige Hanna aus Aschau im Chiemgau im Oktober 2022 heimtückisch ermordet zu haben.Angeklagter hatte offenbar Täterwissen Die jüngste Aussage machte eine Schulfreundin des Angeklagten. Die 21-Jährige bestätigte, dass ihr der Angeklagte am 3. Oktober 2022 abends in der Nähe des Eiskellers erzählte, dass ein junges Mädchen in Aschau umgebracht worden sei

. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch nur Polizei und Einsatzkräfte informiert, dass eine Leiche in der Prien gefunden und vor allem: dass die Frau umgebracht wurde.Die Zeugin berichtete auch, dass der 21-Jährige bei diesem Treffen mit einer Kapuzenjacke erschienen war und dass er sich die Kapuze tief über den Kopf gezogen hatte. Zudem sagte die Zeugin, dass ihr der Angeklagte bei dem Treffen ein Klappmesser an den Hals gehalten und zu ihr gesagt habe: "Jetzt bringe ich dich um." Das sei ihr tagelang nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Genauso wie eine Aussage bei einer Hausparty, als man sich über die tote Hanna unterhielt. Der Angeklagte soll gesagt haben: "Ja mei, dann wars ich halt."Die Schulfreundin konnte sich teilweise an Aussagen nicht mehr erinnern, die sie bei der Vernehmung durch die Polizei gemacht hatte. Zum Beispiel, dass der Angeklagte den Namen Hanna bereits am Abend des 3. Oktober genannt hatte. "Ein junges Mädchen namens Hanna sei umgebracht worde

