Angebote im Begegnungszentrum Grambke „Luise Morgenthal“ im April

Ob Waffelnbacken, ein Klönschnack bei Kaffee und Kuchen oder in den Mai tanzen: Das Begegnungszentrum Grambke „Luise Morgenthal“ hat auch im April verschiedene Angebote. Das Programm im Überblick.Neuer Monat – neues Programm: Auch im April gibt es wieder verschiedene Angebote im Begegnungszentrum Grambke „Luise Morgenthal“. Welche Veranstaltungen Einrichtungsleiterin Joyce Krijger und ihr Team planen, ein Überblick. So heißt es am Mittwoch, 3. April,"Bingo – Mitspielen und gewinnen".

Die Möglichkeit dazu gibt es in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Parallel dazu findet eine Handy-und Computerhilfe für Senioren statt. Die bietet das Begegnungszentrum auch am 10., 17. sowie am 24. April an. Für alle Termine bitten die Organisatoren um eine Anmeldung. Ebenfalls zwischen 15 und 18 Uhr findet am Mittwoch, 10. April, ein Klönschnack bei Kaffee, Tee und Gebäck statt. Eine Woche später steht der Programmtag unter dem Motto"Aber bitte mit Sahne! – Wir backen Waffeln". Und am 2

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amazon Oster-Angebote 2024: Datum steht fest – Infos & Angebote zum Shopping-EventGIGA-Experte für Tech-Produkte und Schnäppchen-Angebote.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Amazon Oster-Angebote: Diese Angebote bietet Amazon heutePünktlich zum Osterfest kündigt Amazon auch dieses Jahr eine Sonderaktion an: Vom 20. bis 25. März können Sie bei den Amazon Oster-Angeboten auf viele reduzierte Artikel zurückgreifen. Wir nehmen die bevorstehende Aktion genauer unter die Lupe.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Top-Marken stark reduziert: Amazon Oster-Angebote: Die Top-Angebote am DonnerstagNoch bis zum 25. März locken die Amazon Oster-Angebote mit zahllosen Deals und hohen Rabatten. Wir zeigen die Highlights und checken, welche Angebote sich wirklich lohnen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Luftqualität: Stickstoffdioxid-Grenzwert in Burg-Grambke eingehaltenDie aktuellen Grenzwerte wurden alle eingehalten. Das könnte in einigen Jahren anders aussehen, wenn sie verschärft werden. Was eine Untersuchung der ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Dana Mihali Aronovici und Luise Müller: Macherinnen im CheckDana Mihali Aronovici und Luise Müller haben gemeinsam FemXX Health gegründet, eine Plattform, die Endometriose-Erkrankte vernetzen und ihnen helfen soll.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Freudenberg-Täterin: Erst tötete sie Luise (†12), dann suchte sie Trost bei ihrer KatzeRTL liegt jetzt ein familienrechtspsychologischen Gutachten vor, das zeigt, wie eine der Jugendlichen mit der furchtbaren Tat umgegangen ist.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »