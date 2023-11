Angebot der vertraulichen Spurensicherung begrüßt drei neue Partnerkliniken im Norden Brandenburgs

Teilnehmende Partnerkliniken, die eine medizinische Soforthilfe und vertrauliche Spurensicherung anbieten, sind das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg (Neuruppin), Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel, Alexianer St. Josefs-Krankenhaus Potsdam-Sanssouci, die Oberhavel Kliniken (Oranienburg) und ab sofort auch die Kliniken an den Standorten Perleberg, Schwedt/Oder und Eberswalde.

Chefarzt Dariusz Jedrzejczak der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Asklepios Klinikum Uckermark, Standort Schwedt/Oder: „Wir möchten den Opfern von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch in ihren schwersten Stunden beistehen. Wir bieten nicht nur dringend benötigte medizinische Soforthilfe, sondern setzen uns auch dafür ein, die Opfer in dieser traumatischen Zeit zu unterstützen und ihnen die Gewissheit zu geben, dass ihre Privatsphäre und Vertraulichkeit geschützt sind.“

Ein wichtiger Aspekt der Betreuung von Gewaltbetroffenen ist neben der medizinischen Versorgung auch die weiterführende Nachsorge, welche in enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Opferhilfe Land Brandenburg e. V. bereitgestellt wird. Sechs Fachberatungsstellen im Land Brandenburg bieten auf Wunsch nach Gewalterfahrungen streng vertraulich und kostenfrei Beratung, psychologische Hilfe und darüber hinaus psychosoziale Prozessbegleitung an.

Sollten sich die Betroffenen zu einem späteren Zeitpunkt für eine Anzeige entscheiden, kann die Polizei auf das vertraulich gesicherte Beweismaterial zurückgreifen und ein behördliches Ermittlungsverfahren sowie alle erforderlichen Schritte einleiten.

