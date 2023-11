Android-Updates: Samsung startet Rollout von Android 14 für Galaxy-S22-Serie

Android-Updates bestimmen den Kauf eines Smartphones und die Wertschätzung des Herstellers wie kaum ein anderes Thema. Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Updates gibt es häufig nicht beim Hersteller. ComputerBase sorgt aus diesem Grund mit einem tabellarischen Überblick der wichtigsten Marken und Modelle für Aufklärung. Nach der Galaxy-S23-Serie hat Samsung jetzt auch mit dem Rollout von Android 14 mit One UI 6 für die Galaxy-S22-Serie begonnen.

Außerdem verteilt Sony das Update an das Xperia 1 V und Xperia 10 V. Für das Poco X4 Pro 5G ist zudem Android 13 verfügbar.Sobald Google eine neue Android-Version fertiggestellt und die eigenen Pixel-Smartphones mit Updates versorgt hat, geht das große Rätselraten los, wann das eigeneeines anderen Herstellers das Update erhalten wird. Nicht selten gibt es zudem berechtigte Zweifel daran, dass überhaupt ein Update angeboten wird





Samsung zieht den Stecker: Legendäre Handys erhalten keine Android-Updates mehrSamsung bietet gefühlt unzählige Smartphones an, die über Jahre mit Software-Updates auf dem neuesten Stand gehalten werden. Doch nur wenige davon bleiben auch nach langer Zeit im Gedächtnis. Das Galaxy A50 ist genau so ein Smartphone. Ab sofort werden viele S-Modelle der Serie nicht mehr offiziell mit Updates versorgt.

Galaxy-S23-Serie: Samsung verteilt One UI 6.0 auf Basis von Android 14Samsung hat mit der Verteilung von Android 14 für die Galaxy-S23-Reihe begonnen. Mit im Gepäck hat das Update die Samsung-eigene Oberfläche One UI 6.0, welche mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen aufwartet. Zur News: Galaxy-S23-Serie: Samsung verteilt One UI 6.

Samsung Galaxy S23: Update auf Android 14 ist da – diese Nutzer bekommen es sofortDas Warten hat ein Ende: Samsung hat mit der Verteilung von Android 14 für das Galaxy S23 und die beiden Schwestermodelle begonnen. Die Mehrzahl der Nutzer muss sich aber noch in Geduld üben, denn zuerst werden die Experimentierfreudigen bedient.

Android 14: Geniale Samsung-Funktion schützt euer HandySamsung hat mit One UI 6.0 auf Basis von Android 14 eine neue Sicherheitsfunktion namens Auto Blocker eingeführt. Dieses Feature soll die unbeabsichtigte Installation von Apps aus nicht autorisierten Quellen verhindern. Vor allem wenn das Galaxy-Handy in der Öffentlichkeit geladen wird, soll sich die neue Schutzfunktion bezahlt machen.

Fehler von Samsung: Galaxy S20 und Note 20 erhalten doch kein Android 14Das Samsung Galaxy S20 und Note 20 erhalten doch kein Update auf One UI 6.0 mit Android 14. Die Ankündigung sei ein Fehler gewesen.

Android 14: Diese Samsung-Galaxy-Smartphones erhalten das One-UI-6-UpdateSamsungs großes Update auf One UI 6 ist fertig. Die neue OS-Version basiert auf Android 14 und wird im Laufe der kommenden Monate auf zahlreiche Galaxy-Smartphones verteilt. Folgende Modelle sollen die

