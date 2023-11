Andritz steigert Umsatz und Ergebnis und erwartet stabile Rentabilität

Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Caterpillar steigert Umsatz im letzten Quartal um 12 ProzentDer Umsatz von Caterpillar stieg im letzten Quartal aufgrund hoher Nachfrage und gestiegener Verkaufspreise um 12 Prozent. Die Aktie des Unternehmens verlor zeitweise im NYSE-Handel 6,04 Prozent. Die Experten hatten sich von den Sparten Bergbau und Energie mehr erhofft.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Umfrage-Ergebnisse zur BundestagswahlDie neusten Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl zeigen Abweichungen von den Ergebnissen der letzten Wahl. CDU und CSU erhalten 31 Prozent der Stimmen, SPD 16 Prozent, Grüne 13 Prozent, FDP 6 Prozent, AfD 21 Prozent, Linke 4 Prozent und sonstige Parteien 6 Prozent.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

MZ_DE: Einzelhandelsumsätze in Deutschland im September gesunkenDie Umsätze der Einzelhändler in Deutschland sind im September weiter zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat hatten die Geschäfte 0,7 Prozent weniger Geld in den Kassen, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Bereinigt um die Preissteigerungen waren es 0,8 Prozent weniger. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt sich, dass die Händler preisbereinigt sogar 4,3 Prozent des Umsatzes verloren haben. Hier spiegelt sich die Konsumzurückhaltung der Kunden angesichts der überdurchschnittlichen Teuerung. Davon sind die Lebensmittelgeschäfte aktuell weniger betroffen als andere Händler. Im Lebensmitteleinzelhandel ging der preisbereinigte Umsatz im September in der Jahresfrist nur um 0,5 Prozent zurück. Einschließlich der kräftigen Preissteigerungen ergab sich so ein nominales Umsatzplus von 6,0 Prozent. Seit dem Tiefpunkt im Dezember 2022 hat das reale Geschäft im Lebensmittelhandel bereits wieder 4,7 Prozent zugelegt. Deutlich schwächer verlief das Geschäft mit Nicht-Lebensmitteln wie zum Beispiel Textilien, Büchern oder Möbeln. Hier blieben die realen Umsätze 3,7 Prozent hinter dem August und 7,1 Prozent hinter dem Vorjahresmonat zurück. Ähnlich sah es im Versandhandel aus.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: GSK meldet Gewinnsprung dank Impfstoff gegen RSVDer Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft erreichte 1,46 Milliarden Pfund, nach 759 Millionen im Vorjahresquartal. Für den Gewinnsprung sorgte der Impfstoff Arexvy gegen das so genannte Respiratory Syncytial Virus (RSV). Analysten hatten sich mit 1,87 Milliarden Pfund allerdings noch mehr erhofft. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von 7,83 Milliarden auf 8,15 Milliarden Pfund und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 7,77 Milliarden Pfund. RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen kann. Eine Infektion kann insbesondere für Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem, aber auch für Neugeborene und Säuglinge gefährlich werden. Der bereinigte Betriebsgewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten ausklammert - stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 2,77 Milliarden Pfund, während der bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäften um 17 Prozent auf 50,4 Pence zulegte. Für das Gesamtjahr erwartet GSK nun ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 13 Prozent statt 8 bis 10 Prozent. Beim bereinigten Betriebsergebnis rechnet der Konzern jetzt mit einem Anstieg von 13 bis 15 Prozent statt der bisher in Aussicht gestellten 11 bis 13 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll zwischen 17 und 20 Prozent zulegen, bisher lag die Prognose hier bei 14 bis 17 Prozent.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

ECOMENTO_DE: EU-Neuzulassungen von E-Nutzfahrzeugen legen in den ersten drei Quartalen 2023 zuIn den ersten drei Quartalen 2023 stieg der Absatz von E-Kleintransportern, -Lkw und -Bussen in der EU. Bei Lkw war das Plus am größten.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Wiener Börse: ATX TR zu Allerheiligen schwächer, Andritz und OMV drücktenDer ATX TR verlor am Mittwoch -0,39% auf 6796,69 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 3,03% im Plus. Es gab bisher 114 Gewinntage und 100 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 9,49%, vom Low ist

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕