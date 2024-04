Andreas Scheuer verlässt Bundestag: Steiler Aufstieg, steiler Abstieg Um Andreas Scheuer war es ruhig geworden. Jetzt hat sich der frühere Bundesverkehrsminister überraschend aus dem Bundestag verabschiedet. Die ehemalige Bundesverkehrsminister Scheuer, hier im Untersuchungsausschuss Stammstrecke des bayerischen Landtages Foto: Sven Hoppe MÜNCHEN taz | Zwei Zahlen werden in Verbindung mit Andreas Scheuer in Erinnerung bleiben. Die eine ist ja noch lustig: 10.000 lautet sie.

So viele Besucher begrüßte Scheuer in seiner Eigenschaft als CSU-Generalsekretär in der Passauer Dreiländerhalle zum Politischen Aschermittwoch. Als ihm vorgehalten wurde, dass aus feuerpolizeilichen Gründen noch nicht einmal 5.000 in die Halle dürften, deklarierte er das Stammtischpublikum kurzerhand in „gefühlt zehntausend Menschen“ um, eine Begrifflichkeit, die ins quasi-offizielle Vokabular der CSU eingin

