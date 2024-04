Andreas Niederberger über seine Zeit bei der Düsseldorfer EG

Zwölf Jahre spielte Andreas Niederberger für die Düsseldorfer EG und war Teil der erfolgreichen 90er Jahre. Inzwischen ist der 60-Jährige im Vorstand des Deutschen Eishockey -Bundes tätig. Seinen ehemaligen Klub verfolgt er dennoch weiterhin. Was er sich für ihn wünscht.Die Antwort dauert weniger als eine Sekunde und wird mit einem kräftigen Lacher quittiert: „Die Brehmstraße.“ Klar, Andreas Niederberger muss bei der Frage nach seinem Lieblingsort in Düsseldorf nicht lange überlegen.

Warum sollte er auch? Schließlich erlebte der heute 60-Jährige in der Eishalle am Zoopark die erfolgreichste Zeit seiner fast 20-jährigen Eishockeykarriere. Eine Laufbahn, die ihn vom beschaulich-bayrischen Bad Tölz aus über die Landeshauptstadt NRWs bis hin zur Funktionärsebene beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) geführt hat.Wie das alles zustandekam, darüber sprach Niederberger vor Kurzem im Podcast „Legenden unter sich“ mit den beiden Antenne-Düsseldorf-Moderatoren Claudia Monréal und Oliver Bend

Andreas Niederberger Düsseldorfer EG Eishockey Vorstand DEB

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Düsseldorfer Flughafen will mehr Zeit für ReisendeScanner, Drucker und Computer in einem sorgen für doppelt so schnelle Abfertigung

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

(2023) Niederberger könnte in einen historischen Kreis aufsteigenDer Nationalteam-Goalie holte in den vergangenen drei Jahren immer den Silberpott. Jetzt könnte er in einen historischen Kreis aufsteigen!

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Peter Kraus: 'Früher, das war eine schöne Zeit, eine wilde Zeit'Peter Kraus wird 85, und das bei bester Gesundheit. Wie der Rock 'n'-Roller seine Karriere sieht und es geschafft hat, dem Alter die Grenzen aufzuzeigen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

6 Millionen-Euro-Wohnung in Düsseldorfer Altstadt - Das steckt dahinterSieben Jahre nach der Eröffnung des Andreas Quartiers kommt jetzt eine Ausnahme-Wohnung auf den Markt. Preis: 25.000 Euro pro Quadratmeter. Der Eigentümer verrät, warum er sich von einem anderen Plan verabschiedet hat.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Warum ein Düsseldorfer Musiker über die Oscars mitentscheidetKomponist Volker Bertelmann wurde 2023 mit einem Oscar ausgezeichnet.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Düsseldorfer Stadtteil​: Kampf um Urdenbach ist entschieden​Der Düsseldorfer Stadtteil Urdenbach sollte umziehen, von einem Stadtbezirk in einen anderen. Das war ein heißes Thema im Stadtsüden in den vergangenen Wochen. Jetzt ist der Kampf um Urdenbach offenbar entschieden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »