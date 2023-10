Andrea Iannone (17./Aprilia): «Merkwürdige Probleme»

Im freien Training zum Großen Preis von Argentinien lag Andrea Iannone als Elfter in der Zeitenliste noch vor seinem Teamkollegen Aleix Espargaro, der über zwei Jahre Erfahrung mit der Aprilia RS-GP verfügt, doch im Qualifying fiel der 29-jährige Italiener an das Ende der Zeitenliste zurück.

Im Rennen plagten den Aprilia-Neuzugang die gleichen Probleme wie im Zeittraining, er landete auf dem 17. und damit letzten Platz. Im aktuellen MotoGP-Gesamtklassement belegt Iannone mit mageren zwei Punkten ebenfalls den 17. Rang.

«Die Probleme, mit denen wir in Termas de Río Hondo kämpften, waren sehr merkwürdig, denn je mehr der Grip zunahm, umso massiver wurden sie», erklärte Iannone. «Normalerweise ist dies umgekehrt. Wir müssen nun herausfinden, wo die Ursachen dieser Anomalie liegen.» headtopics.com

«Ich weiß, welches Potential ich besitze und wozu ich im Stande bin, deshalb vertraue ich auf die Arbeit von Aprilia. Sicher wäre das alles etwas besser gelaufen, wenn ich einige Reihen weiter vorn gestartet wäre. So habe ich ohne Windschatten von Anfang an zu viel Boden verloren.»​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse.

