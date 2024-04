Andrea Filser beendet ihre Skikarriere

Andrea Filser macht Schluss – und das ausgerechnet an ihrem Geburtstag . Die deutsche Skirennläuferin erklärt ihre Karriere für beendet. Oberbayern – Andrea Filser feierte an ihrem 31. Geburtstag nicht nur das Erreichen des nächsten Lebensjahres. Am Montag (25. März) erklärte die deutsche Skirennläuferin außerdem das sofortige Ende ihrer aktiven Laufbahn.

„Zu meiner Karriere gehörten sehr viele schöne Momente und Erfolge, an die ich immer gerne zurückdenke“, wird Filser in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands (DSV) zitiert. „Diese Erlebnisse waren meine Motivation, mich nach jedem Rückschlag wieder zurückzukämpfen.“ Filser gab 2012 ihr Debüt im Weltcup, die Oberbayerin stieß in der kommenden Dekade aber nie in die Weltspitze vor. Die Bronzemedaille im Team bei der Ski-WM 2021 in Cortina d‘Ampezzo war ihr größter Erfolg. Im selben Jahr krönte sich Filser zur deutschen Meisterin im Riesenslalom. Schon 2018 hatte sie den Titel im Slalom gehol

Andrea Filser Skirennläuferin Karriereende Geburtstag Ski-WM Deutsche Meisterin

