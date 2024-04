Änderungen in der Netflix-Serie '3 Body Problem'

Für 3 Body Problem wurde die beliebte Sci-Fi - Buchvorlage stark verändert. Die große Figuren -Änderung entpuppt sich allerdings als größte Stärke der Netflix - Serie .und die Adaption der weltweit gefeierten Trisolaris-Romane von Cixin Liu . Die ungewöhnliche Invasions-Geschichte überrascht mit jeder Menge abgefahrener Science-Fiction-Ideen – undhaben für ihre Netflix -Adaption zahlreiche Änderungen an der Vorlage vorgenommen.

So wurde die Haupthandlung von China nach Großbritannien verlagert und einige Handlungsstränge wurden gestrichen, gestrafft oder neu arrangiert. Eine weitere Veränderung wirkte im Vorfeld jedoch besonders seltsam.– ist es der chinesische Nanowissenschaftler Wang Miao, der durch die Geschichte führt und mit drohenden Countdowns, blinzelnden Universen und demin einem Virtual-Reality-Game konfrontiert wird. Die Netflix-Serie hat aus einer Figur hingegen fünf gemacht, auf welche die Erlebnisse des Buch-Originals aufgesplittet werde

3 Body Problem Netflix Serie Buchvorlage Änderungen Sci-Fi Trisolaris-Romane Cixin Liu China Großbritannien Figuren Handlungsstränge

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



moviepilot / 🏆 99. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

3 Body Problem auf Netflix: Die Sci-Fi-Serie ist ein Fest - wenn ihr euch durchbeißtDavid Benioff und D.B. Weiss sind mit ihrer ersten großen TV-Serie seit Game of Thrones zurück: 3 Body Problem auf Netflix. Wir verraten euch, ob sich...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Netflix-Serie '3 Body Problem': Auch die Stars sind von der Geschichte verwirrtDie Roman-Adaption '3 Body Problem' bei Netflix wartet mit einer komplizierten Story auf. Auch die Stars hatten damit zu kämpfen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

„3 Body Problem“ Staffel 2: Ist die Fortsetzung der neuen Netflix-Serie bereits geplant?Mit „3 Body Problem“ startet der nächste große potenzielle Sci-Fi-Hit auf Netflix. Doch wie steht es danach um die Zukunft der Romanadaption,..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Achtung bei der Sprachauswahl von 3 Body Problem: Die Netflix-Serie wiederholt den 1899-FehlerDie mit Spannung erwartete Sci-Fi-Serie der Game of Thrones-Macher ist auf Netflix gestartet. Wer 3 Body Problem auf Deutsch schauen will, wird einiges verpassen.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

'3 Body Problem' startet auf Netflix: Hält die Serie dem Vergleich mit 'Game of Thrones' stand?Netflix hat sich die Dienste der Serienschöpfer von 'Game of Thrones' gesichert. Was kann deren neue Sci-Fi-Serie '3 Body Problem'?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

3 Body Problem: Die größte Netflix-Serie des Jahres3 Body Problem ist die größte Netflix-Serie des Jahres und sie kommt von den in Ungnade gefallenen Game of Thrones-Machern. Es ist Zeit für eine gewaltige Entschuldigung bei den beiden.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »