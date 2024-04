Änderung am Nationaltrikot der DFB-Frauen nach Kritik an Nummer 4

Nach der Kritik an der Gestaltung der Nummer 4 auf dem neuen Nationaltrikot hat es eine schnelle Änderung gegeben - zu sehen ist sie beim 3:2- Sieg der DFB - Frauen in Österreich . Der Deutsche Fußball-Bund hat nach Kritik am Design das Aussehen der Nummer 4 auf dem Nationaltrikot neu gestaltet. Die zur Halbzeit eingewechselte Nationalspielerin Bibiane Schulze Solano trug das Trikot mit der neu gestalteten Nummer beim 3:2- Sieg der DFB -Auswahl gegen Österreich in Linz.

"Wir sind sehr froh, dass es noch geklappt hat, auch die FIFA hat es schon freigegeben", hieß es vom DFB mit Blick auf den Fußball-Weltverband dazu. Der Deutsche Fußball-Bund hatte am vorigen Montag eine Änderung in Zusammenarbeit mit seinem Partner 11teamsports angekündigt. Die Arbeiten hätten angesichts der knappen Zeit bis zum EM-Qualifikationsspiel des Frauen-Nationalteams bereits am Dienstag begonnen, hieß es nu

