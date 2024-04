Anbau von Cannabis nun legal

Der Anbau von Cannabis ist nun legal. Samen und Stecklinge lassen sich simpel kaufen. Doch bei der Pflege der Marihuana -Pflanzen könnten Probleme auftreten. Noch kann man nicht einfach zum Blumenfachgeschäft seines Vertrauens oder in den Baumarkt spazieren und Cannabis -Pflanzen oder Samen für den Marihuana - Anbau zu Hause kaufen. In Zukunft soll die-Nachfrage erklärte. Weiter heißt es: „Ein Erwerb über das Internet oder per Fernabsatz und der Versand nach Deutschland ist zulässig.

“ In der Wohnung darf pro volljähriger Person 50 Gramm Cannabis gelagert werden, auf der Straße dürfen bis zu 25 Gramm mitgeführt werden. Zudem sind bis zu drei Pflanzen im Eigenanbau pro volljähriger Person im Haushalt erlaubt

Cannabis-Legalisierung: Woher darf man Samen oder Pflanzen für den Anbau bekommen?Cannabis selbst anbauen, das ermöglicht die Teil-Legalisierung. Wie und wo darf man aber Samen und Pflanzen für den Anbau beziehen? Das erfahren Sie hier.

Anbau ist jetzt legal: Baumärkte wollen vorerst keine Cannabis-Pflanzen verkaufenSeit 1. April ist der Konsum von Cannabis für Erwachsene in Deutschland erlaubt - unter bestimmten Bedingungen. In den Kommunen sind zu der Umsetzung derzeit noch zahlreiche Fragen offen.

