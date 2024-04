Anas Leben bei Sturm der Liebe: Eine weitere unvorhergesehene Wendung

Ana s Leben gleicht derzeit einer Achterbahnfahrt. Seit sie nach Bichlheim gekommen ist, kommt es immer wieder zu unvorhergesehenen Wendungen. Eine weitere steht offenbar bevor. Achtung, es folgen Spoiler! Für Ana wird es bei „Sturm der Liebe“ wohl niemals langweilig.

Sie ist fortan reich! Für Ana eine glückliche Situation – schließlich kam sie aufgrund von Geldproblemen nach Bichlheim und wegen der notwendigen, aber teueren OP ihres Pferdes Apollo. Diese Geldsorgen ist sie nun endlich los. Euch kommen manche der „Sturm der Liebe“-Gesichter bekannt vor? In diesem Video verraten wir euch, welche von ihnen bereits in einer anderen beliebten Daily mitgespielt haben: Das Erbe löst darüber hinaus jedoch etwas in Ana aus.

