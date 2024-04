Ana Ivanović und Angelique Kerber: Überraschungen auf Instagram

Ana Ivanović und Angelique Kerber sind seit Jahren Freundinnen und verkünden auf Instagram nicht nur eine, sondern gleich zwei Überraschungen. verbindet nicht nur die Leidenschaft für den Tennissport. Auch abseits des Platzes verbindet die Sportlerinnen eine enge Freundschaft, die sie immer wieder in den sozialen Medien zelebrieren. So zeigte ein Instagram-Video, wie die beiden Spitzensportlerinnen gekonnt vor der Kamera posierten und dabei neue Mode präsentierten.

Mit der Bildunterschrift 'It’s ‘Bring a friend to work‘-Day' zeigten die beiden, dass sie nicht nur gute Freundinnen sind, sondern dass es auch Spaß machen kann, gemeinsam zu arbeiten. Auch die Menschen in der Kommentarspalte waren von dem Post der Sportlerinnen begeistert und kommentierten mit 'Wahre Freunde' und 'So hübsch die beiden, tolle und starke Frauen'. Die Freundschaft der beiden Tennis-Prinzessinnen reicht weit zurück. So war Angelique Kerber, die eine einjährige Tochter hat, 2016 Gast auf de

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BUNTE / 🏆 106. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanovic: Oscar-Überraschung auf dem roten TeppichHuch, damit hätte wohl niemand gerechnet: Auf dem roten Teppich der Oscars erscheinen plötzlich Ana Ivanović & Bastian Schweinsteiger.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Angelique Kerber verliert in Miami gegen Sloane StephensRückschlag für Angelique Kerber: Die einstige Weltranglistenerste hat ihren frischen Aufschwung in Miami nicht bestätigt.

Herkunft: Sky Sport News HD - 🏆 15. / 68 Weiterlesen »

Miami: Angelique Kerber scheitert in Runde eins an Sloane Stephens - Rückschlag nach Erfolgserlebnis in Indian WellsRückschlag für Angelique Kerber: Die einstige Weltranglistenerste hat ihren frischen Aufschwung in Miami nicht bestätigt.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Tennis: Rückschlag für Angelique KerberAm Dienstag stehen sowohl beim Billie Jean King Cup in Prag als auch bei den Next-Gen-Finals in Mailand Spiele an. Beim Challenger-Turnier in Bratislava ist Jan-Lennard Struff nach drei Sätzen raus.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

WTA-Weltrangliste: Angelique Kerber avanciert zur Gewinnerin der Woche - großer Sprung im RankingAngelique Kerber ist dank ihres Achtelfinaleinzuges beim Masters-Turnier von Indian Wells mit Blick auf die Weltrangliste die Gewinnerin der Woche.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Angelique Kerber und Caroline Wozniacki: Mütter-Duell der FreundinnenSie sind Freundinnen, sie sind Mütter, sie sind Tennis-Stars! Kommende Nacht kommt zum Match zwischen Angelique Kerber und Caroline Wozniacki

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »