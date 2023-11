Amsterdam will Sextouristen aus der Innenstadt vertreiben

Die Niederlande und vor allem Amsterdam sind international sehr beliebt - bei Touristen, aber auch bei Studierenden. Bestimmte Touristengruppen möchte das Land gerne loswerden. Doch auch Studierende aus aller Welt sieht nicht jeder gerne. Von Sabrina Fritz Amsterdam ist ein Ort des 'Übertourismus'. Und bei allem Respekt vor Van Gogh: Das liegt vor allem am Rotlichtviertel.

Jugendliche kichern sich durch die engen Gassen, Männer schauen interessiert in die Fenster, hinter denen halbnackte Frauen stehen. Gegen Geld bekommt man Sex von ihnen. In wohl keiner anderen Stadt der Welt wird die Prostitution so unverhüllt ins Schaufenster gestellt. Doch damit soll Schluss sein. Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, will die Sextouristen aus ihrer schönen Innenstadt vertreiben. Stattdessen soll am Stadtrand ein Erotikcenter gebaut werden





🏆 2. tagesschau » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Niederlande: Albert Heijn liefert auch in Amsterdam und Utrecht elektrisch ausDie niederländische Einzelhandelskette Albert Heijn hat ihre elektrischen Lieferungen in zwei weiteren Städten eingeführt. Künftig werden Kunden und Filialen in Amsterdam und Utrecht lokal emissionsfrei

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

- Flüchtlingsunterkunft statt Parkhaus​ in der Innenstadt?Die Interessengemeinschaft gegen den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Schwafheim stemmt sich weiter gegen die Pläne der Stadt und macht einen Alternativvorschlag. Warum der aus Sicht der Verwaltung nicht funktioniert.

Herkunft: rponline - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

Die Niederlande bauen eigene Alternative zu ChatGPT - mit bescheidenem Budget13,5 Millionen Euro steckt die niederländische Regierung in ein eigenes KI-Modell. Aber reicht das überhaupt? Der Markt für große Sprachmodelle wird überwiegend von US-Unternehmen dominiert. Damit will

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

Große Baustelle mitten in der Innenstadt von Würzburg: Was soll zwischen Rathaus und Alter Mainbrücke entstehen?Am Grafeneckart in Würzburg soll etwas Neues entstehen. Die Bauarbeiten dazu sind bereits im vollen Gange. Doch was plant die Stadt für den Platz am Vierröhrenbrunnen?

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

Abriss von historischem Hotel in Herforder Innenstadt: Was dort entstehen sollAuf dem Gelände hinterm Dohm-Hotel rollen Bagger an. Bürgermeister Tim Kähler schwingt den Hammer nicht nur gegen alte Bausubstanz, sondern auch Richtung CDU.

Herkunft: nwnews - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »

Parkplätze in Berlin: So viele gibt es in der Berliner Innenstadt - und so viele sind gebührenpflichtigDie Verkehrsverwaltung hat öffentliche Parkplätze in der Berliner Innenstadt untersucht. Die Ergebnisse sollen auch zur Verbesserung der Luftqualität beitragen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 2. / 95,48 Weiterlesen »